Администрацию района в Коми обязали обустроить стационарное освещение в деревне

Фото: архив КП

В Сысольском районе Коми местную администрацию обязали благоустроить стационарное уличное освещение. По информации прокуратуры Коми, речь идет о деревне Слобода села Куратово.

Проверку в ведомстве организовали после жалоб жителей деревни на то, что отсутствует освещение на дороге между населенными пунктами, что нарушает права.

После проверки в ведомстве приняли решение направить в суд иск о возложении на администрацию села организовать и обустроить освещение.

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