В Коми перед предпринимателями погасили долг муниципалитета на 2,4 млн рублей

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После вмешательства прокуратуры в Усть-Вымском районе погашена задолженность муниципалитета перед местными предпринимателями. Всего долг погашен на сумму 2,4 млн рублей.

Нарушения в ведомстве выявили после того, как проверили исполнение законодательства о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.

Всего проверка выявила задолженность по 22 контрактам на сумму 2,4 млн рублей. В настоящий момент все суммы уже выплачены.

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