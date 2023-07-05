В Коми число получателей выплат из маткапитала удвоилось

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Количество получателей ежемесячной выплаты из материнского капитала выросло в два раза. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СФР. С 1 января текущего года пособие было назначено трем тысячам семей.

Специалисты объяснили существенный рост тем, что с начала 2023 года выплата может назначаться на любого ребенка в семье в возрасте до 3 лет. Ранее такая возможность предоставлялась лишь на второго ребенка.

— На ребенка, в отношении которого подается заявление, не осуществляются ежемесячные выплаты до трех лет по прежним правилам (как на первенца или третьего/последующего ребенка). При этом допускается одновременное получение выплаты и единого пособия на одного и того же малыша, — объяснили в СФР Коми.

Право на ежемесячные выплаты из материнского капитала имеют семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе. При расчете дохода учитываются зарплаты, премии, пенсии, больничные и ряд других поступлений. Размеры выплаты в Коми составляют 20 816 рублей (для северной природно-климатической зоны региона) и 16 383 рубля (для южной природно-климатической зоны региона).

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