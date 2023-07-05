В Коми разыскивают 53-летнюю Марину Макарову

Фото: "Лиза Алерт" Коми

В Коми объявлены поиски пропавшей 53-летней Марины Макаровой. О ее исчезновении сообщили волонтеры "Лиза Алерт" в социальных сетях.

В ориентировке на женщину говорится, что она ушла из дома 27 мая в поселке Усть-Лэкчим Корткеросского района. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

В день пропажи на Марине Макаровой были темно-коричневый плащ, темно-серое платье, черные галоши.

Приметы: рост 162 см, нормального телосложения, голубые глаза и темно-русые волосы.

- Просим сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02, - обратились к жителям Коми волонтёры.

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