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НовостиПроисшествия5 июля 2023 9:36

В Коми замдиректора организации попался на подкупе в 4 млн рублей

Фигурант находится под домашним арестом
Источник:kp.ru
Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Коми заместителя директора ресурсоснабжающей организации обвиняют в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В 2022 году фигурант был председателем закупочной комиссии. Он совершал действия в интересах коммерческой организации. В СК уточнили, что замдиректора обеспечил гарантированное заключение с ней договора подряда. За это фигурант получил от руководителя ООО 3,99 млн рублей. Заместителю директора предъявили обвинение. Он дал признательные показания. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.

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