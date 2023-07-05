В Коми замдиректора организации попался на подкупе в 4 млн рублей

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В Коми заместителя директора ресурсоснабжающей организации обвиняют в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В 2022 году фигурант был председателем закупочной комиссии. Он совершал действия в интересах коммерческой организации. В СК уточнили, что замдиректора обеспечил гарантированное заключение с ней договора подряда. За это фигурант получил от руководителя ООО 3,99 млн рублей. Заместителю директора предъявили обвинение. Он дал признательные показания. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.

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