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НовостиПроисшествия5 июля 2023 10:04

В Сыктывкаре спасли тонущую 12-летнюю девочку

У подростка свело мышцы
Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Сыктывкаре едва не погибла школьница. У 12-летней девочки во время купания случилась судорога и она чуть не ушла на дно. О несчастном случае рассказали в пресс-службе администрации города.

Известно, что накануне, 4 июля, девочка отдыхала у водоема в Эжве. В какой-то момент мышцы ее перестали слушаться и она стала тонуть. На помощь ребенку пришли спасатели, которые отогрели подростка и отправили домой.

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