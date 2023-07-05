В Сыктывкаре спасли тонущую 12-летнюю девочку

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В Сыктывкаре едва не погибла школьница. У 12-летней девочки во время купания случилась судорога и она чуть не ушла на дно. О несчастном случае рассказали в пресс-службе администрации города.

Известно, что накануне, 4 июля, девочка отдыхала у водоема в Эжве. В какой-то момент мышцы ее перестали слушаться и она стала тонуть. На помощь ребенку пришли спасатели, которые отогрели подростка и отправили домой.

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