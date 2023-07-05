«Держись ради детей»: в Коми скоропостижно скончалась молодая мать двоих сыновей

Фото из личного архива
Стало известно о гибели жительницы Сосногорска Карины О. Скоропостижная смерть настигла мать двоих детей и любимую жену 30 июня. О кончине молодой горожанки сообщили ее родственники в соцсетях, не раскрывая подробностей.
Похоронили женщину 1 июля. У нее остались двое сыновей, которые не могут поверить, что их любимой мамы больше нет.
Родственники и друзья не понимают, почему Карины не стало так рано. Они лишь желают семье, а в особенности мужу Андрею, пережить это горе.
- Надо держаться, Андрей, ради детей, - написала подруга семьи.
Известно, что криминального следа в смерти женщины нет.
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