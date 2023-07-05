Заключившие контракт на военную службу жители Коми смогут рассчитывать на повышение пенсии

Фото: pexels.com

Жители Коми, заключившие контракт на прохождение военной службы, смогут рассчитывать на повышение пенсии. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ коснется и участников СВО.

Уточняется, что контрактники смогут после окончания службы выбрать, получать ранее назначенную пенсию либо пенсию с учетом нового стажа.

- Если они заключили контракт на прохождение военной службы или поступили на военную службу по мобилизации, то после ее окончания выплата пенсии для них будет возобновлена в прежнем размере либо им по их выбору будет назначена пенсия в большем размере с учетом выслуги и общего стажа на день последнего увольнения с военной службы, - сообщает пресс-служба правительства.

Постановление затрагивает вопросы пенсионного обеспечения военных, пожарных, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы наркоконтроля и Федеральной службы исполнения наказаний, а также прокурорских работников и следователей.