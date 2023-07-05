В Коми женщина ограбила 81-летнюю бабушку

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В Ухте 81-летняя бабушка обратилась в полицию и рассказала, что стала жертвой ограбления. Подробности случившегося сообщили в пресс-службе МВД по РК.
В скором времени была задержана 50-летняя жительница Иваново. Подозреваемую доставили в отделение полиции. На нее завели уголовное дело.
Подозреваемая постучалась в дверь к пенсионерке, когда ей открыли, она представилась сотрудником соцзащиты и предложила пенсионерке купить комплекты постельного белья с хорошей скидкой. Хозяйка квартиры согласилась купить 2 набора, достала из тумбы деньги, чтобы рассчитаться. Злоумышленница схватила лежащую на столе пятитысячную купюру, выхватила из рук бабушки часть сбережений и бросилась бежать
Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. Подозреваемая вернула деньги в полном объеме.
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