В Коми бизнесмен складировал древесные отходы на земельном участке сельхозназначения

Фото Североморского межрегионального управления Россельхознадзора

В Коми обнаружена свалка опилок. Об этом рассказали в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

По информации ведомства, огромное количество складируемых древесных отходов было обнаружено в 400-500 метрах от дороги «Сыктывкар-Киров» к селу Ношуль.

Выяснилось, что этот участок земли, относящийся к землям сельскохозяйственного назначения, принадлежит предпринимателю и снят с кадастрового учета.

- Землепользователю объявлено предостережение о необходимости принятия мер по вовлечению в оборот земельного участка сельскохозяйственного назначения и проведению агротехнических мероприятий по восстановлению плодородия почв, - заключили в надзорном органе.

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