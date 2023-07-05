Двух воркутинцев судили за кражу 45 бутылок алкоголя

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Воркуте двоих местных жителей признали виновным в краже 45 бутылок алкоголя из помещения бывшего магазина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Инцидент произошел 29 мая 2022 года. 62-летний воркутинец украл из помещения бывшего магазина 15 бутылок вина, коньяка, игристых вин и винных напитков. Сумма ущерба составила 5,7 тысячи рублей. В ту же ночь житель Заполярья вместе со своим 50-летним знакомым украл оттуда же еще 10 бутылок стоимостью 3,2 тысячи рублей. Далее 50-летний мужчина вынес оттуда пять бутылок ликера за 7 тысяч рублей.

Однако на этом сообщники не успокоились. Около 3 часов ночи 30 мая воркутинцы украли из бывшего магазина еще 15 бутылок коньяка, текилы, ликеры и вина. Стоимость этого алкоголя составила 17,5 тысячи рублей.

Суд назначил 62-летнему мужчине наказание два года принудительных работ, а его сообщнику – 1,5.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жительница Сыктывкара отправилась в тюрьму за кражу обуви из магазина

Она думала, что видеокамеры не установлены (подробности)