В Коми 8 июля запретят продажу алкоголя в магазинах

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В Коми в День семьи, любви и верности запретят продажу алкоголя в розницу. Об этом напоминает Минсельхоз республики. В ведомстве уточнили, что ограничения не коснутся общепита.

Напомним, ранее однодневный «сухой закон» вводился 24 июня - в День молодежи.

- Запрет установлен республиканским законом от 3 июля 2012 г. № 60-РЗ «Об установлении отдельных требований и дополнительных ограничений при розничной продаже алкогольной продукции, а также ограничений при розничной продаже безалкогольных тонизирующих напитков на территории Республики Коми», - говорится в сообщении ведомства.

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