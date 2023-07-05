В Коми начинается «вторая волна» приема заявлений в первые классы с 6 июля

Фото: Нина Юшкова

С четверга, 6 июля, в Коми начинается «вторая волна» приема заявлений в первые классы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства образования и науки.

С этого дня будут приниматься заявления о приеме в первые классы детей, которые не живут на закрепленных территориях. Подать документы можно до 5 сентября или до момента заполнения свободных мест, информацию о которых можно получить на сайтах школ. Решение о зачислении ребенка принимается в течение пяти рабочих дней.

Прием заявлений на обучение в первый класс на 2023/2024 учебный год организован следующим образом:

По вопросам приема в образовательные организации можно обратиться по телефонам горячих линий муниципальных образований, которые опубликованы на портале Дети11.рф.

Можно также обратиться по телефонам горячих линий Министерства:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми в первый день приема заявлений в первые классы документы подали 40% родителей

Больше всего заявлений подано в Сыктывкаре (подробности)