Обучение по пожарной безопасности для МСП пройдёт в Коми

Иллюстративное фото Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Центре поддержки предпринимателей «Мой бизнес» Коми с 10 по 21 июля пройдёт бесплатный курс по обучению мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую деятельность в области пожарной безопасности. Ожидается, что спикером станет специалист с внушительным опытом трудовой деятельности в данной отрасли, а также осуществляющий обучение техники пожарной безопасности.

Участники узнают об основах пожарной безопасности и нормативах базы данной сферы, ответственности, ожидающей при нарушении законодательства в сфере пожарной безопасности, соответствии требований пожарной безопасности, о деятельности инспектора госнадзорной службы по осуществлению проверок за соблюдением требований пожарной безопасности, о нововведениях Правил противопожарного режима в России (01.03.2023), ожидаются практические кейсы и задания.

Бонусы: консультация по вопросам обеспечения первичными средствами пожаротушения объектов и ведению журнала эксплуатации систем противопожарной защиты, лекционные материалы, нормативные документы и экзаменационные тесты.

К участию приглашают субъекты малого и среднего предпринимательства, действующие в регионе более одного года, руководство и сотрудники данных организаций.

Регистрация на программу по ссылке: vk.cc/coQjzH

Курс осуществляется в рамках реализации национальног