В Сыктывкаре пустят с молотка недвижимость экс-главы МВД по Коми

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Судебные приставы Сыктывкара обратили в доход государства недвижимость бывшего главы МВД по Коми. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФССП.

Суд доказал, что бывший министр незаконно купил половину участка площадью 700 квадратных метров и жилье площадью 154 квадратных метра. Экс-чиновник приобрел это имущество за счет денег, полученных преступным путем. Недвижимость оформили на номинального покупателя.

– Судебный пристав передала недвижимость в распоряжение государственного органа, который занимается продажей арестованного и конфискованного имущества, – говорится в сообщении.

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