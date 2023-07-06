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НовостиПроисшествия6 июля 2023 7:18

В Коми продавец наркотиков отправился на 9 лет в тюрьму

Свою вину мужчина не признал
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В Сосногорске осудили 32-летнего продавца наркотиков. Свою вину мужчина не признал, суд приговорил его к 9 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

14 февраля мужчина продал наркотическое вещество своему знакомому. Во время личного досмотра у покупателя полицейские обнаружили наркотик.

В дальнейшем этот же мужчина вновь купил у подсудимого наркотик и расплатился купюрами, которые были выданы в полиции. На следующий день оперативники в ходе обыска нашли у него и изъяли 23 грамма марихуаны, которые он планировал продать.

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