В Коми водитель бросил пассажирку в перевернувшейся машине

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Во вторник, четвертого июля, в Объячево опрокинулся автомобиль. Как сообщили в прилузском аварийно-спасательном отряде, ДТП произошло на улице Лесной.

По имеющейся информации, водитель находился в состоянии опьянения. Он наехал на кусок срезанной трубы, в результате чего автомобиль перевернулся.

Водитель с места ДТП сбежал. В салоне транспортного средства осталась пассажирка, которой помогли выбраться очевидцы.

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