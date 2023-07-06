В Коми спасатели вызволили упавшую в колодец собаку

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В Инте спасатели выезжали на спасение упавшей в колодец собаки. Аварийно-спасательный отряд «Спас-Коми» вызвал сторож, который услышал в 5 утра вой.

Случай произошел на территории заброшенной базы по улице Трудовой. Животное провалилось в заброшенный колодец и оказалось в воде.

С помощью специальной палки и веревки спасатели вызволили собаку из ловушки. Пес убежал сразу же после того, как оказался на свободе, сообщает «Комиинформ».

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