В Коми спасатели вызволили упавшую в колодец собаку

Фото: Pixabay.
В Инте спасатели выезжали на спасение упавшей в колодец собаки. Аварийно-спасательный отряд «Спас-Коми» вызвал сторож, который услышал в 5 утра вой.
Случай произошел на территории заброшенной базы по улице Трудовой. Животное провалилось в заброшенный колодец и оказалось в воде.
С помощью специальной палки и веревки спасатели вызволили собаку из ловушки. Пес убежал сразу же после того, как оказался на свободе, сообщает «Комиинформ».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Коми водитель бросил пассажирку в перевернувшейся машине (подробнее)