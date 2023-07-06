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НовостиОбщество6 июля 2023 9:18

В Коми капитальный ремонт коснется более 600 домов

На данные цели будет выделено 7,4 млрд рублей
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В Республике Коми проведут капитальный ремонт в 612 многоквартирных домах. План реализации программы капремонта на 2024-2026 годы утвердило правительство региона.

На данные цели будет выделено 7,4 млрд рублей, из которых 6,7 млрд рублей за счет средств взносов на капитальный ремонт, 0,7 млрд рублей - регионального бюджета.

В пресс-службе Минстроя Коми отметили, что основной вид работ - ремонт крыш. За три года планируют осуществить ремонт кровли в 415 домах.

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