В одном из районов Сыктывкара демонтировали аварийные и опасные качели

Фото жителей Эжвинского района.

В Эжве демонтировали опасные и аварийные качели с детской площадки.

Жители дома №7 по улице Борисова в рассказали «Комиинформу», что на детской площадке начали демонтировать детские качели. Некоторые граждане остались недовольны.

В администрации Сыктывкара отметили, что качели были демонтированы из-за того, что конструкции не соответствовали требованиям ГОСТ по детскому оборудованию и находились в аварийном состоянии.

«Качели небезопасны для использования и ремонту не подлежали. Установка новых качелей взамен демонтированных в текущем году не планируется, варианты будут рассматриваться на последующие финансовые годы», - пояснили в администрации Сыктывкара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сегодня в Коми начинается «вторая волна» приема заявлений в первые классы (подробнее)