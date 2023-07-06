В Коми девушка-водитель не заметила пешехода и сбила его

Фото: Нина Юшкова.

Вчера, пятого июля, в Ухте девушка-водитель автомобиля Ford Focus сбила пешехода, который двигался слева по ходу движения авто. Как сообщили в ГИБДД по РК, ДТП произошло около дома №3 по улице Сенюкова.

За рулем иномарки находилась 25-летняя девушка. От прохождения медосвидетельствования она отказалась.

43-летний пешеход получил множество переломов, ушибов и другим травм. В состоянии травматического шока его экстренно доставили в больницу.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все детали случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В одном из районов Сыктывкара демонтировали аварийные и опасные качели (подробнее)