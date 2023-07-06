В Коми предприниматели могут побороться за звание лидера качества

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Предприниматели Республики Коми могут побороться за звание лидера качества. Для этого необходимо подать заявку на одноименный конкурс.

Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РК, принять участие в конкурсе могут предприниматели, внедрившие в компании процессы изменения, которые привели проект к продвижению. Отправить заявку на участие и резюме необходимо до 1 августа 2023 года на почту qleader22@kachestvo.pro.

«В Республике Коми проживают талантливые жители, чьи проекты перспективны и имеют положительное влияние на социально-экономическое положение региона. Этот конкурс позволит им не только доказать звание лучшего, но и заявить о своем проекте в сообществе Q-лидеров», — отметил заместитель председателя правительства Республики Коми-министр экономического развития, промышленности и транспорта Республики Коми Евгений Пономаренко.

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