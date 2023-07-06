На парковке ТРЦ «Макси» в Сыктывкаре Toyota сбила женщину

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 5 июля, на парковке ТРЦ «Макси» в Сыктывкаре Toyota Camry сбила 33-летнюю женщину. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 16.20 на территории, прилегающей к ТРЦ «Макси». 33-летний мужчина, управлявший иномаркой, сбил женщину, которая находилась перед автомобилем. После этого водитель скрылся с места происшествия.

В результате ДТП пострадавшая получила ушибы правого колена и кисти. Госпитализация женщине не потребовалась. В ГИБДД отметили, что водителя иномарки удалось найти.

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