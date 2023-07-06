Отдали все: мошенники обманули двоих жителей Сыктывкара, пообещав большой доход от инвестиций

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре двое мужчин лишились крупных сумм из-за желания заработать на криптовалюте. По информации пресс-службы МВД по Коми, аферисты действовали по отлаженной и проверенной схеме.

Так, 25-летнего жителя Сыктывкара мошенники «развели» на 570 тысяч рублей. По словам молодого человека, в ноябре прошлого года на него вышел тейдер брокерской компании и предложил инвестировать сбережения в криптовалюту. Сыктывкарец знал, что в интернете этот вид мошенничества очень популярен, но доверился мужчине. Он вложил собственные накопления в размере 70 тысяч рублей, а позже оформил кредит на 500 тысяч рублей.

Еще одного жителя столицы обманули по такой же схеме на 595 тысяч рублей. Мужчина отдал свои накопления в размере 150 тысяч рублей и взял почти полумиллионный займ в банке.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

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