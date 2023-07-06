Родителям не попавшим в «Гренаду» детей предложили путевки в кировский «Строитель»

Фото: ДОЛ «Строитель»

Кировский лагерь «Строитель» готов принять детей из Коми, чей отдых сорвался в «Гренаде». Ранее стало известно, что в оздоровительном учреждении обнаружены перебои с водой из-за вышедшей из строя системы очистки. Суд приостановил деятельность «Гренады» на 90 суток.

В Коми республиканском центре детей и молодежи родителям предложили отправить школьников в «Строитель», где пройдет смена с 22 июля по 10 августа. Ребятам предлагают жить в одноэтажных кирпичных корпусах по 8 человек. Здание оборудовано туалетами и душами-поддонами, душевые - рядом с корпусами.

Также лагерь предлагает пятиразовое питание.

- Добраться до лагеря Сыктывкара можно будет на комфортабельных автобусах, а далее проследовать транспортом ДОЛ. Заявки собирают до 7 июля 2023 года, - сообщили в Центре.

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