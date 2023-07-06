В Коми обнаружили несуществующие сорта овощей и зелени

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Сотрудники Североморского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили в Коми семена несуществующих сортов овощей и зелени. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За полгода специалисты провели 44 выездных обследования в отношении бизнеса, занимающегося торговлей семенами. Сотрудники проконтролировали 6441 партию такого товара. На упаковках семян базилика, баклажанов, гороха, кабачков, капусты, моркови, огурцов, петрушки, редиса, салата, свеклы, томатов, тыквы и фасоли указали несуществующие сорта. Кроме того, часть товара продавалась в малогабаритной упаковке с неполной обязательной информацией. В итоге было выдано 44 предостережения с предложением убрать из реализации товар, не отвечающий требованиям законодательства.

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Речь идет о двух видах амброзии (подробности)