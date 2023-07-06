На дорогах Сыктывкара пройдут массовые проверки водителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре пройдёт массовая проверка водителей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

На дорогах города заметно увеличится число экипажей ДПС с 7 по 9 июля. Стражи порядка намерены ловить грубых нарушителей ПДД и нетрезвых водителей.

— Инспекторы будут останавливать проезжающий автотранспорт и оценивать состояние каждого водителя, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что при отсутствии признаков опьянения автовладельцев сразу же отпустят.

Госавтоинспекция обращает внимание всех водителей об обязательном соблюдении требований Правил дорожного движения и о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Призываем граждан проявлять активную гражданскую позицию. И если вы стали свидетелем факта управления транспортным средством нетрезвым водителем, сразу сообщайте информацию в дежурную часть полиции по телефону «02» либо по телефону дежурной части ГИБДД по Сыктывкару 28-18-00.

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