В Коми проваливший экзамен на права пятый раз мужчина попытался дать взятку инспектору

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Отчаявшийся сдать экзамен по вождению 55-летний житель Троицко-Печорского района Коми попался на взятке. После пятой попытки получить водительские права сельчанин решил это сделать противозаконным путем. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

— С мая 2022 года по апрель 2023 года житель Троицко-Печорского района пять раз не сдал практический экзамен на право управления транспортным средством, допуская нарушения правил дорожного движения при вождении, — уточнили в ведомстве.

После пятой попытки сдать на права мужчина пришел в кабинет сотрудника ГИБДД, где дал ему взятку в 30 тысяч рублей. Оказалось, что все его действия фиксировали оперативники.

Мужчину задержали и поместили под домашний арест, где он ожидает суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На дорогах Сыктывкара пройдут массовые проверки водителей (подробности)