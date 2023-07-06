В Коми погиб выпавший из окна ребенок

За шесть месяцев 2023 года зафиксировано уже шесть падений детей с высоты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Коми за первые шесть месяцев текущего года из окна выпали шесть детей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры республики. Один несчастный случай закончился трагедией: ребенок погиб от полученных травм. Для сравнения, за 12 месяцев 2022 года произошло столько же падений из окна.

- К сожалению, указанная статистика только растет: в первые дни июля травмы получил еще один ребенок, выпавший из окна, - сообщили в ведомстве.

Из-за высокого числа детского травматизма прокуратура предложила рассмотреть вопрос о приобретении и установке оконных блокираторов, а также иных приспособлений, ограничивающих свободное падение с окна, в квартирах многодетных семей и семей, состоящих на профилактическом учете.

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