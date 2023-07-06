В Коми с бывшего главного лесничего взыскали 3 млн рублей за коррупцию

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С бывшего главного лесничего Усть-Кулома взыскали более 3 млн рублей за коррупционные преступления. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Бывшего главного лесничего признали виновным в получении взяток. Сейчас он отбывает наказание. Наличные и деньги, хранящиеся на счетах, арестовали. Это было сделано для того, чтобы обеспечить исполнение дополнительного наказания в виде штрафа. Далее арест был снят, и пристав взыскала 2,5 миллиона рублей штрафа и конфисковала еще 533 тысячи рублей.

– Решение суда о материальном наказании взяточника исполнено, – говорится в сообщении.

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