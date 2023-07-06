Количество выявленных случаев онкологии в Коми увеличилось на 9%

Фото: пресс-служба Минздрава Коми

За два года количество выявленных случаев онкологических заболеваний в Коми увеличилось на 9%. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Из-за эпидемии коронавируса многие обследования и профилактические мероприятия отошли на второй план. Теперь же в Коми наращивают потенциал профилактических осмотров. Благодаря диспансеризации и новому медоборудованию врачи чаще ставят онкологический диагноз на ранней стадии.

– По сравнению с 2021 годом в Коми выявили на 9% больше случаев онкологии, – говорится в сообщении.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Коми активно идет работа по оснащению больниц, онкодиспансеров и поликлиник необходимой медицинской техникой, способствующей раннему выявлению онкологии и сердечно-сосудистых патологий. Для того, чтобы жители городов и районов могли проходить обследование и лечение как можно ближе к месту жительства, в республике работают амбулаторные центры онкологической помощи в Сыктывкаре, Эжве, Ухте и Воркуте.

Для быстроты записи и удобства жителей созданы горячие линии по профилю «онкология» 8 800 100 4028 (круглосуточно), 8(8212) 23-64-87 (в рабочее время) и по вопросам диспансеризации 24-47-58. Также в состав мобильных медицинских бригад, осуществляющих выезды в труднодоступные районы, включены врачи-онкологи.

Все эти меры позволяют активнее обследовать жителей республики и своевременно выявлять онкологические заболевания.

Минздрав Коми напоминает, для записи на конкретный день диспансеризации необходимо обратиться в свою поликлинику. Записаться на медосмотр можно дистанционно – по телефону поликлиники или на портале Госуслуг.

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