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НовостиОбщество6 июля 2023 14:29

В Коми пять человек пойдут под суд за растрату 163 млн рублей

Эти деньги принадлежали АО «Коми тепловая компания»
Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Пятерых членов бывшего руководства АО «Коми тепловая компания», АО «Коми коммунальные технологии» и АО «Бункерная компания» обвиняют в растрате вверенного имущества в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

С сентября 2021 года по апрель 2022 года фигуранты реализовали преступную схему. Они растратили более 163 млн рублей, принадлежавших АО «Коми тепловая компания». Между этим предприятием и АО «Бункерная компания» заключались договоры о поставке нефтепродуктов. Цены на этот товар существенно превышали рыночные. Разница в стоимости переводилась на счета АО «Бункерная компания». За это председатель Совета директоров АО «Коми тепловая компания», а в последующем гендиректор АО «Коми коммунальные технологии», получил в качестве взятки 2,1 млн рублей от общей суммы 7,9 млн рублей.

Фигурантов задержали в апреле 2022 года. Уголовное дело планируют направить в суд.

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