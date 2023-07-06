В Коми пять человек пойдут под суд за растрату 163 млн рублей

Фото: pexels.com

Пятерых членов бывшего руководства АО «Коми тепловая компания», АО «Коми коммунальные технологии» и АО «Бункерная компания» обвиняют в растрате вверенного имущества в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

С сентября 2021 года по апрель 2022 года фигуранты реализовали преступную схему. Они растратили более 163 млн рублей, принадлежавших АО «Коми тепловая компания». Между этим предприятием и АО «Бункерная компания» заключались договоры о поставке нефтепродуктов. Цены на этот товар существенно превышали рыночные. Разница в стоимости переводилась на счета АО «Бункерная компания». За это председатель Совета директоров АО «Коми тепловая компания», а в последующем гендиректор АО «Коми коммунальные технологии», получил в качестве взятки 2,1 млн рублей от общей суммы 7,9 млн рублей.

Фигурантов задержали в апреле 2022 года. Уголовное дело планируют направить в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре будут судить директоров двух компаний (подробности)