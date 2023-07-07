Брат заключенного из Коми пытался передать тому телефон в тюбике мази

Фото: УФСИН Коми

По информации УФСИН Коми, в поселке Синдор пресекли передачу нелегального предмета заключенному ИК-42. ЧП произошло 5 июля.

По предоставленным данным, в посылке содержались медикаменты, в тюбике с мазью был запрятам телефон. Как выяснилось, передачу пытался отправить брат заключенного.

В настоящий момент посылка изхята полностью. В отношении гражданина составили материалы об административном нарушении.

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