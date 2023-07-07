В районах Коми ввели карантин из-за птичьего гриппа

Фото: архив КП

Глава Коми Владимир Уйба подписал указ о введении карантина в Сыктывкаре и Сыктывдинском районе. Решение принято в связи с тем, что на правом берегу Вычегды у павших чаек обнаружили птичий грипп. Ограничительные мероприятия введены с 5 июля до ликвидации инфекции.

В качестве эпизоотического очага назвали деревню Койтыбож, входящую в состав сельского поселения Зеленец. Кроме того, под угрозой территория, прилегающая к очагу в радиусе 5 км от границ. В зоне наблюдения земли в радиусе 10 км от очага.

В зону наблюдения вошла часть Сыктывкара, в связи с чем город также попал под карантин. Владельцев птиц попросили не препятствовать проведению профилактики.

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