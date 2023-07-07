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НовостиОбщество7 июля 2023 7:50

В ходе СВО погиб звукооператор из Коми Владимир Дмитриевский

Мужчина родом из села Объячево
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото из телеграм-канала Владимира Уйбы

Фото из телеграм-канала Владимира Уйбы

Стало известно гибели Владимира Дмитриевского из Объячево. О смерти военнослужащего сообщил руководитель Коми Владимир Уйба.

Известно, что до ухода в зону СВО уроженец Прилузского района работал в Центре культуры и досуга концертмейстером и звукооператором. Владимир Дмитриевский свободно играл на гармони, гитаре и других музыкальных инструментах.

В 2022 году он стал участником спецоперации в звании младшего сержанта.

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