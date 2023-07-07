В Коми ушли за грибами и пропали двое мужчин

В Ухте начались поиски пропавших двоих мужчин. Об их исчезновении сообщили в "Спас-Коми". По информации спасателей, ухтинцы ушли в лес за грибами и заблудились.

В службу спасения позвонил товарищ пропавших мужчин, который рассказал, что потерял из виду своих друзей, а на телефоны они не отвечают. Прибывшие на место спасатели нашли автомобиль исчезнувших ухтинцев, но их следов не обнаружили.

7 июля в лесу работают четыре спасателя, которые, в том числе, прочесывают, территорию в районе Яреги, передает издание "Комиинформ".

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