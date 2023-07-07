Житель Коми потерял крупную сумму денег после застолья с соседкой

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46-летний воркутинец обратился в полицию и рассказал, что после застолья с 37-летней соседкой с его банковской карты пропало 60 тысяч рублей.

В ходе расследования выяснилось, что во время распития спиртного женщина незаметно воспользовалась телефоном заявителя и перевела на свой банковский счет 60 тысяч рублей, с которых спустя некоторое время вернула 40 тысяч рублей в качестве долга.

На женщину завели уголовное дело. Она призналась в содеянном.

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