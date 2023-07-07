Вредоносное приложение оставило без денег жительницу Коми

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37-летняя жительница Сосногорска скачала вредоносную программу и лишилась 73 тысяч рублей. Горожанка обратилась в полицию, где было возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе МВД по РК сообщили, что на телефон заявительницы поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником банка. Он сказал ей, что по её счету зафиксирован факт несанкционированного списания денег.

Действуя под диктовку, женщина скачала вредоносную программу. Злоумышленники оформили на ее имя кредит и списали деньги.

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