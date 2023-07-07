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НовостиОбщество7 июля 2023 10:50

Вредоносное приложение оставило без денег жительницу Коми

Она обратилась в полицию
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

37-летняя жительница Сосногорска скачала вредоносную программу и лишилась 73 тысяч рублей. Горожанка обратилась в полицию, где было возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе МВД по РК сообщили, что на телефон заявительницы поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником банка. Он сказал ей, что по её счету зафиксирован факт несанкционированного списания денег.

Действуя под диктовку, женщина скачала вредоносную программу. Злоумышленники оформили на ее имя кредит и списали деньги.

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