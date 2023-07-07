В Сыктывкаре обнаружены зараженные вирусами томаты

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В июне текущего года с целью выявления проникновения на территорию Коми карантинных объектов отдел фитосанитарного надзора по РК и Мурманской области провел мониторинг торговых и складских помещений Сыктывкара.

В ходе обследования эксперты уделяли особое внимание зелени, ягодам, фруктам и овощам, имеющим признаки заражения карантинными объектами. Отобранные образцы были направлены на экспертизу.

По результатам исследований стало известно, что томаты импортного происхождения заражены вирусом коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus) и вирусом мозаики пепино (Pepino mosaic virus). Эти карантинные объекты выявлены на территории Коми впервые.

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