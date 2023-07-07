Два стратегических ракетоносца Ту-160 сели в Воркуте

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

В ходе учений стратегических ракетоносца Ту-160 сели на военный аэродром в Воркуте. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В ходе учений дальней авиации ВКС России два Ту-160 выполнили посадку на военный аэродром. При этом экипажи отработали беспосадочный перелет. Кроме того, в воздухе были совершены две дозаправки. Самолеты преодолели около 9 тысяч километров. Полет длился более 12 часов.

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Продолжительность полетного задания составила более восьми часов (подробности)