В Коми от имени руководителя Роспотребнадзора у предпринимателей выманивают деньги

Фото архив "КП"
В Коми обнаружен новый вид мошенничества: аферисты звонят местным предпринимателям от имени руководителя Роспотребнадзора и предлагают перевести деньги нуждающимся пациентам лечебных учреждений. Средства якобы необходимо перевести на определенный номер.
К слову, данный вид мошенничества замечен и в других регионах страны. Так, например, в Иркутской области бизнесменов просят поддержать рублем бойцов СВО.
В Роспотребнадзоре напоминают: подобные действия не имеют отношения к должностным лицам ведомства и носят мошеннический характер.
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