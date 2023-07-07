Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 июля 2023 12:49

В Сысольском районе Коми устранят путаницу на школьном маршруте

Прокуратура заметила несоответствие дорожных знаков разметке
Источник:kp.ru
Фото: Андрей КАРА

Фото: Андрей КАРА

В Коми на автомобильной дороге республиканского значения Куниб – Вотча отсутствует пешеходный переход вблизи детского сада в поселке Первомайском. Об этом сообщает прокуратура региона, которая провела проверку в Сысольском районе. Также сотрудники надзорного органа заметили, что вдоль территории садика нет ни одного знака «Дети».

Проверка также показала, что дорожное покрытие оставляет желать лучшего: выявлены ямы, отсутствие обочин и разметки, а также нет важных дорожных знаков.

При этом по указанным автомобильным дорогам проходит два школьных маршрута: Поселок Первомайский – село Куниб – деревня Пустошь – поселок Первомайский и Поселок Первомайский – село Вотча – поселок Первомайский.

Для защиты прав несовершеннолетних воспитанников детского сада и учеников школы в селе Первомайском прокурор Сысольского района обратился в суд с иском о возложении на Управление автомобильных дорог Республики Коми обязанности устранить выявленные нарушения.

Суд удовлетворил заявленные требования, сообщает прокуратура Коми.