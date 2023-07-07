До смерти избивший знакомого житель Коми пытался обжаловать приговор

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Верховный суд Коми оставил без изменения приговор в отношении 43-летнего жителя Объячево, признанного виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Трагедия произошла 2 апреля 2022 года. Пьяный мужчина находился в доме на улице Северной. Фигурант как минимум девять раз ударил знакомого руками и ногами в область жизненно важных органов. В результате пострадавший скончался. Суд приговорил жителя Коми к 12 годам исправительной колонии строгого режима. Осужденный и его защитник обжаловали приговор. Они заявили о нарушениях уголовно-процессуального законодательства и о суровости наказания. Однако Верховный суд не стал менять приговор.

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