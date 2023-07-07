Более двух тысяч жителей Коми покусали клещи с начала сезона

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В Коми продолжают регистрировать новые случаи нападения клещей на людей. Так, за минувшую неделю за медицинской помощью обратились 145 жертв членистоногих, 15 из них - дети. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По информации ведомства, с начала сезона клещи покусали 2 208 человек, среди пострадавших 362 ребенка.

Специалисты исследовали 254 образца и обнаружили в трех случаях вирус клещевого вирусного энцефалита, в 43 - возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

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