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В 2023 году средний возраст закладчика в Коми составил 30 лет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

За полгода количество преступлений, связанных с наркотиками, снизилось на 5,5%. При этом случаев сбыта произошло на 14,5% меньше. К уголовной ответственности привлекли 188 человек, в том числе 13 женщин и пятерых несовершеннолетних. Из незаконного оборота изъяли почти 10 килограмм наркотических средств.

Средний возраст закладчиков составил 30 лет. Это на два года больше, чем в 2022 году.

– Для мужчин средний возраст в 2023 году составляет 30 лет (в прошлом году – 29), а для женщин – 28 (в прошлом году – 26), – говорится в сообщении.

По сравнению с 2022 годом среди закладчиков стало больше трудоустроенных людей – 26% (24%) и меньше учащихся – 4% (7%).

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