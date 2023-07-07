Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В 2023 году средний возраст закладчика в Коми составил 30 лет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.
За полгода количество преступлений, связанных с наркотиками, снизилось на 5,5%. При этом случаев сбыта произошло на 14,5% меньше. К уголовной ответственности привлекли 188 человек, в том числе 13 женщин и пятерых несовершеннолетних. Из незаконного оборота изъяли почти 10 килограмм наркотических средств.
Средний возраст закладчиков составил 30 лет. Это на два года больше, чем в 2022 году.
– Для мужчин средний возраст в 2023 году составляет 30 лет (в прошлом году – 29), а для женщин – 28 (в прошлом году – 26), – говорится в сообщении.
По сравнению с 2022 годом среди закладчиков стало больше трудоустроенных людей – 26% (24%) и меньше учащихся – 4% (7%).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Коми задержали закладчика наркотиков
Свою вину он признал (подробности)