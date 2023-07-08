В Коми стропальщика признали виновным в травме рабочего при разгрузке труб

Фото: СК Коми

В Коми завершили расследование уголовного дела в отношении стропальщика строительной организации. По информации регионального управления Следственного комитета, мужчину обвинили в нарушении правил безопасности, повлекшем тяжкий вред по неосторожности.

В 2022 году фигурант уголовного дела допустил к разгрузке металлических труб подсобного рабочего, который не прошел обучение безопасным приемам строповки грузов. В результате мужчина упал с высоты рабочей площадки, что повлекло вред здоровью.

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело передали в прокуратуру Коми для утверждения обвинительного приговора.

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