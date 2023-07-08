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НовостиОбщество8 июля 2023 7:01

Жителя Коми арестовали за кражу бутылку водки

В его отношении возбудили административное дело
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В селе Помоздино местного жителя приговорили к административному аресту за мелкое хищение чужого имущества. По предоставленным данным, он выкрал из супермаркета бутылку водки.

Кража произошла 12 июня в магазине «Пятерочка». Мужчина выкрал бутылку водки стоимостью 198, 35 рублей.

Во время рассмотрения дела мужчина раскаялся в содеянном. Судья квалифицировал преступление, как мелкое хищение чужого имущества, арестовав виновного на пять суток.

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