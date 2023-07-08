В Сыктывкаре на квадроцикле опрокинулся 11-летний ребенок

Фото: ГИБДД Коми

В Сыктывкаре 7 июля в аварии пострадал 11-летний ребенок. Об этом сообщили в ГИБДД Коми.

По предоставленным данным, ДТП произошло вечером, около 19:30, на Михайловской улице. В ведомстве уточнили, что водитель квадроцикла при развороте не справился с рулевым управлением, врезался в бордюр и опрокинулся.

В результате аварии пострадал водитель квадроцикла, ребенок получил травмы различной степени. В настоящий момент расследуются причины произошедшего.

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