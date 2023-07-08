Житель Коми прызывал к насилию в отношении полиции и врачей

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В пресс-службе УФСБ Коми сообщили, что жителя Сыктывкара признали виновным в причастности к размещению в интернете публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности и материалов, которые направлены на возбуждение ненависти к группе лиц по профессиональному признаку.

По предоставленным данным, фигурант уголовного дела призывал к насильственным действиям в отношении правоохранителей и медиков. Ранее он уже размещал подобные материалы в интернете, был привлечен к административной ответственности, а затем продолжил публиковать подобные материалы, что послужило основанием для возбуждения уголовных дел.

Фигуранта уголовного дела признали виновным в преступлении и приговорили к 2,5 годам принудительных работ с лишением права администрировать сайты на 2,5 года. Верховный суд после апелляции смягчил наказание до 2,2 лет с удержанием 10% дохода в пользу государства и запретом использовать интернет на 2,5 года.

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