Два человека пострадали в аварии на трассе в Коми

Фото: ГИБДД Коми

В Сосногорском районе два человека пострадали в результате аварии 7 июля. Об этом сообщили в ГИБДД Коми.

По предоставленным данным, авария произошла около 2:14 на дороге Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар, когда водитель автомобиля ВАЗ не справился с рулевым управлением и вылетел в кювет.

В результате случившегося в ДТП пострадали двое мужчин – 32-летний водитель и 42-летний пассажир. В настоящий момент идет расследование причин произошедшего.

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